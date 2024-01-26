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الجزائر: تعليمات حكومية بتجنّب المحتوى “العنيف والمتدني” في البرمجة الرمضانية

2024/01/26 أخبار عربية, أهم الأخبار, الجزائر, سياسة

أسدى وزير الاتصال الجزائري محمد لعقاب، لدى لقائه أمس الخميس 25 جانفي 2024، المديرين العامين للمؤسستين العموميتين للاذاعة والتلفزيون، تعليمات بوجوب أن تتسم البرمجة الرمضانية لهذا الموسم بالثراء والتنوع من خلال البرامج الدينية الهادفة، المسلسلات الاجتماعية والدرامية والبرامج الفكاهية والسيتكوم، علاوة عن برامج مخصصة لفن الطبخ وللأطفال تلبية لأذواق الجمهور.
كما شدد الوزير الجزائري على وجوب تجنب البرامج التي تتسم بـ”العنف والمحتوى المتدني” وفق توصيفه، مذكرا بضرورة التطبيق الصارم للقانون الجديد المنظم للإعلام وقانون السمعي البصري والذي يحدد شروطا واضحة في قضايا العنف واستغلال الأطفال، واحترام المحتوى وغيرها.

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