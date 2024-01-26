الـ”كاف” تُلغي عقوبتها ضد مدرّب المغرب وليد الركراكي

قررت لجنة الاستئناف في الـ”كاف”، اليوم الجمة، إلغاء عقوبة الإيقاف في حق وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب.

وسيكون الركراكي حاضراً في مواجهة المغرب وجنوب إفريقيا ضمن ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا.

وأصدر الاتحاد الإفريقي إيقافاً بحق مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي لأربع مباريات اثنتان منها مع وقف التنفيذ، كما تضمنت عقوبة الركراكي أيضاً غرامة مالية وذلك بعد أحداث المباراة بين المغرب والكونغو الديمقراطية ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023+1.

وقدم الاتحاد المغربي لكرة القدم استئنافاً لتوافق لجنة الاستئناف على إلغاء العقوبة اليوم الجمعة.

بي ان سبورتس