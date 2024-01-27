بعد قرار محكمة العدل: إجتماع طارئ لمجلس الأمن بطلب من الجزائر

يجتمع مجلس الأمن الدولي الأربعاء المقبل، للنظر في قرار محكمة العدل الدولية الذي دعا الكيان المحتل الجمعة 26 جانفي 2024، إلى منع أي عمل “إبادة جماعية” محتمل في قطاع غزة، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية للمجلس.

ويأتي هذا الاجتماع بطلب من الجزائر “بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية في ما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي”، حسبما قالت الخارجية الجزائرية.

وأمرت محكمة العدل الدولية الكيان المحتل، يوم الجمعة 26 جانفي 2024، باتخاذ كل ما في وسعه من إجراءات لمنع قواتها من ارتكاب أعمال إبادة جماعية وفرض إجراءات عقابية على أعمال التحريض واتخاذ خطوات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.