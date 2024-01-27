آخر المستجدات في قضية الشهيد محمد البراهمي

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المتعلقة باغتيال الشهيد محمد البراهمي الى جلسة يوم 5 أفريل القادم في انتظار اتمام إجراءات تفكيك ملف القضية.

حيث شهدت جلسة أمس الجمعة احضار المتهمين الموقوفين من سجن إيقافهم وسط حراسة أمنية مشددة، ورفض بعضهم مغادرة غرفة الايقاف بالمحكمة والمثول أمام هيئة الدائرة.

وطلب محامو دفاع المتهمين الفصل في ملف القضية وتفادي مزيد التأخير وتعيين الجلسة القادمة للمرافعة.

فيما طلب محامو دفاع القائمين بالحق الشخصي التأخير لانتظار تنفيذ الأحكام التحضيرية.

المصدر: موزاييك اف ام