جريمة مروّعة: تونسي يقتل زوجته في كندا بـ20 طعنة!

أقدم رجل تونسي على قتل زوجته التونسية داخل منزلهما بمنطقة Pointe-aux-Trembles ، في مدينة مونتريال الكندية.

وأفادت وسائل الإعلام الكندية نقلاً عن السلطات المحلية، أنّ الشرطة اعتقلت على الفور الزوج “م.م” البالغ من العمر 42 عاماً بتهمة قتل زوجته “ن.ب.ي” البالغة من العمر 32 عاماً يوم أمس الجمعة، مُشيرة إلى أنّ “الجاني اتصل بالشرطة للإبلاغ عن جريمته، حيث تم القبض عليه فورًا بمنزل الضحيّة”.

وأضافت السلطات أنّ الزوج سدّد لزوجته حواليْ 20 طعنة في البطن، لافتة إلى أنّ “الشرطة الكندية وجهت تهمة القتل من الدرجة الثانية إلى الزوج وما زالت القضية منظورة لدى القضاء”.

وأوضحت صحيفة “Le Journal de Québec”، نقلاً عن أصدقاء وجيران الهالكة، أنّ “الزوجان يعيشان في كندا منذ حواليْ 3 سنوات، وكانت علاقتهما جيّدة”.

وتعتبر هذه الجريمة هي الثانية من نوعها في المقاطعة خلال عام 2024. وبحسب الصحيفة، قُتلت امرأة تبلغ من العمر 29 عامًا من جرانبي، في 5 جانفي الحالي على يد زوجها، ووجهت إليه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار بعد ذلك بوقت قصير.