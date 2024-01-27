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الشركة الجديدة للنقل بقرقنة تعلم عن موعد اولى سفرات سفينة “المحيط”

صفاقس: غدا انطلاق السفرة الأولى لسفينة ”المحيط”

2024/01/27 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

تنطلق غدا الأحد 28 جانفي 22024 أولى سفرات السفينة الجديدة ”المحيط” من المحطة البحرية بصفاقس على الساعة 12:30 وفق ما أعلنت عنه الشركة الجديدة للنقل بقرقنة اليوم السبت.

وأكدت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة، وفق بلاغ نشرته وزارة النقل برمجة الرحلة الأولى للسفينة الجديدة “المحيط”، اثر استكمال الإجراءات الضرورية للاستغلال، داعية إلى “المحافظة على هذا المكسب لتتواصل الخدمات المسداة”.

ويذكر أن الشركة الجديدة للنقل بقرقنة اقتنت سفينة “المحيط” لتعزيز أسطولها. وقد رست، يوم 8 ديسمبر 2023، بميناء صفاقس – سيدي يوسف التجاري، قادمة من اليونان.

وتصل طاقة استيعاب هذه السفينة ذات الأربع محركات، والتي يبلغ طولها 100 متر وعرضها 18 مترا، الى 900 مسافر و210 سيارة.

وقد أوضح وزير النقل، ربيع المجيدي، خلال حفل تدشين سفينة “المحيط”، أنّ اقتناء هذه السفينة السابعة في أسطول الشركة الجديدة للنقل بقرقنة، يندرج ضمن تجسيم الأهداف الاستراتيجية للشركة المدرجة ضمن عقد الأداء الممضى مع وزارة النقل في أكتوبر 2022 والمتمثلة، أساسا، في تدعيم الأسطول وتطوير النشاط وتحسين البنية التحتية والمرافق المسداة.

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