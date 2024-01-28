عاجل/ محاولة قتل طبيبة تونسيّة طعنا في ألمانيا.. صديقة المتضرّرة تكشف..

جدت بحر هذا االاسبوع محاولة قتل شنيعة في ألمانيا لطبيبة تونسية على يد شاب.

وكشفت طبيبة أسنان تونسيّة مقيمة بجهة مانهايم بألمانيا فضّلت عدم ذكر اسمها تفاصيل تعرّض صديقتها طبيبة الأسنان التونسية إلى عمليّة طعن باستعمال آلة حادّة من طرف شاب ألماني تمّ ايقافه منذ الأربعاء الماضي تاريخ الواقعة.

وأضافت في تصريح لاذاعة موزاييك أنّ المتضرّرة وهي مقيمة في ألمانيا منذ سنتين قد تعرّضت لمحاولة قتل عندما كانت متوجّهة لأحد المطاعم القريبة من مكان عملها من طرف شاب عمره 28 عاما وتجهل هويّته.

وقالت إنّ صديقتها استبسلت في الدفاع عن نفسها ومنع الجاني من تسديد طعنات على مستوى رقبتها بوضع كلتا يديْها فتلقّت طعنات غائرة فيهما وفي أماكن مختلفة من الوجه والرأس.

وحسب رواية محدّثتنا أجرت المتضرّرة البالغة من العمر 28 سنة عمليّة جراحيّة دامت عشر ساعات ومن المنتظر أن تجري عمليّة ثانية يوم الاثنين القادم، مضيفة أنّه وقع التعهّد بها نفسيّا وصحيّا.

وأضافت أنّ قنصل تونس بميونيخ عاد يوم أمس السبت المتضرّرة بالمستشفى للاطمئنان عليها والاستفسار على وضعها الصّحي كما تلقّت اتصالا من وزير الخارجيّة نبيل عمّار للاطمئنان على صحّتها.