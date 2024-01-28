عاجل/9 شهداء في قصف إسرائيلي على جنوب غزة..

استشهد وأصيب عشرات المواطنين، اليوم، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ114 على التوالي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة سلمي في حي الزيتون بمدينة غزة، مما أدى لاستشهاد 8 مواطنين على الأقل، وإصابة العشرات، إضافة لآخرين تحت الأنقاض.

وأضافت أن شهيدا و4 جرحى، وصلوا إلى مستشفى ناصر الطبي في مدينة خان يونس، إثر قصف مدفعية الاحتلال منزلا في منطقة جورة العقاد غرب خان يونس جنوب القطاع.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، باستمرار القصف الإسرائيلي وإطلاق نار في محيط مستشفى الأمل في خان يونس.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 26257 شهيدا، و64797 جريحا.