تحذير هام للسواق: ضباب كثيف يحجب الرؤية بهذه الطرقات..#خبر_عاجل

افادت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها اليوم الاثنين عن وجود ضباب كثيف يحجب الرؤية بالطرقات السيارة التالية :

بالطريق السيارة أ03 ( تونس / جندوية ) من كلم 00 مستوى برج شاكير إلى الكلم 66 مستوى إستخلاص وادي الزرقاء ومن الكلم 94 مستوى باجة باتجاه كلم 102 مستوى حمام سيالة.

بالطريق السيارة أ 04 ( تونس / بنزرت ) من كلم 04 مستوى إستخلاص سيدي ثابت إلى الكلم 18 مستوى أوتيك.

بالطريق السيارة أ01 ( تونس / مدنين ) من كلم 31 مستوى بوعرقوب إلى الكلم 238 مستوى إستخلاص سيدي صالح صفاقس.

وللغرض دعت الإدارة مستعملي الطريق ضرورة التركيز الذهني المميز أثناء السياقة وأخذ الإحتياطات اللازمة وذلك بالتعديل من السرعة، ترك مسافة أمان أثناء المتابعة في السير واستعمال الأضواء القانونية كلما اقتضت ظروف الرؤية ذلك، ضمانا للقدرة على رد الفعل والتحكم والسيطرة على الوسيلة.

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يمكن الاتصال بمركز إستمرار الشؤون المرورية بإدارة عمليات الحرس الوطني على الأرقام التالية :

71963512/71960448

كما يمكن الاتصال جهويا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم المجاني (193).