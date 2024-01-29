الكيان الصهيوني يعتقل 7 فلسطينيين في الخليل..

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني ، اليوم الإثنين، سبعة مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ”وفا”، بأن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت كلا من: عباس حمزة العويوي، ومحمد ياسر القواسمي، وحامد حسن القواسمي من مدينة الخليل، وايهاب صابر ابو عرقوب، ونهاد مطير العواودة، ومحمود طالب النمورة، ونجله أكرم من بلدة دورا، عقب تفتيش منازلهم، والعبث بمحتوياتها.

كما اقتحمت تلك القوات استاد دورا الدولي، وأطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، واحتجزت عددا من المواطنين، وألقت هواتفهم الخلوية وبطاقاتهم الشخصية في حاوية القمامة.

وتزامنا مع الاقتحام، أصدر مدير تربية جنوب الخليل قرارا يقضي بتحويل مدارس دورا الواقعة وسط البلد، وفي محيط منطقة الاقتحام الى الدوام الإلكتروني، حفاظا على سلامة الطلاب وذويهم والهيئات التدريسية.

ونصبت قوات الاحتلال الصهيونية عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل، وبلداته،ا وقراها، ومخيماتها، واغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية، والسواتر الترابية.