الجزائر: إيقاف قُصّر حاولوا التسلّل داخل طائرة من أجل “الحرقة”

كشف سعيد سعيود والي ولاية وهران الجزائرية، عن ايقاف قاصرين، في ساعة مبكرة من صبيحة اليوم الثلاثاء، تسللا خفية عبر سياح لمطار وهران الدولي أحمد بن أحمد، لمحاولة الهجرة غير الشرعية على متن الطائرات.

وأكد الوالي بأن القاصرين، عمرها لا يتعدى 17سنة، ينحدران من ولاية غليزان ولقد تسللا للمطار بعد قطع السياج الحديدي وهو ما ادى الى تشغيل صفارة الإنذار وتفطن مصالح الأمن لامرهما قبل وصولهم للطائرة.

وأضاف في معرض حديثه عن تسجيل مصالح الأمن يوم أمس محاولة تسلل لقاصر عمره 15سنة، قبل توقيفه وتسليمه للعدالة.

في محاولة لتكرار سيناريو الشاب الذي وصل إلى فرنسا مختبئا في نظام الهبوط (العجلات) قبل أسعافه من طرف مصالح المطار ونقله للمستشفى في حالة حرجة.

وهي الحادثة التي أدت إلى توقيف العديد من المسؤولين على مستوى المطار والمدير العام للأمن الوطني وايداع الحبس المؤقت رجال أمن وعمال على مستوى مطار أحمد بن بلة الدولي.

المصدر: موقع “الخبر” الجزائري