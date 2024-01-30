عاجل/ السجن لموظف بقباضة ومحاسب من أجل الارتشاء

أكد الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين رياض النويوي، اليوم الثلاثاء 30 جانفي 2024، إصدار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين لبطاقتيْ إيداع بالسجن في حق موظف عمومي لدى إحدى مصالح وزارة المالية بالجهة، ومحاسب، من أجل “استغلال موظف عمومي لتحقيق فائدة لا وجه له لها والإضرار بالإدارة”.

ولفت القاضي النويوي في تصريح لإذاعة موزاييك أن النصوص التي أحيل من أجلها المظنون فيهما في مثل هذه الجرائم التي تعتبر من الجنايات قد تبلغ فيها العقوبة 10 سنوات من السجن.

ويذكر ان عملا استعلاميا من فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقصرين قد مكن من الإطاحة بالمشتبه بهم من أجل ابتزاز رجال أعمال بغاية التفصي من دفع الضرائب المستوجبة، وقبول منافع مالية منهم، ومن ضبطهم في حالة تلبس.”