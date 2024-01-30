اجراء عمليات جراحية لإزالة دوالي الساقين دون جراحة او تخدير لأول مرة في تونس بالمستشفى العسكري ببنزرت..

تم اليوم الثلاثاء وامس الاثنين اجراء عدد من العمليات الجراحية الدقيقة لأول مرة في تونس لإزالة دوالي الساقين/varice / دون جراحة او تخدير وذلك بقسم الاشعة بالمستشفى العسكري ببنزرت .وقد تولى اجراء هذه العمايات الدكتور العميد طبيب سامي الكوكي وبمشاركة الدكتور التشيكي thomas bùrès ،وثلة من الإطارات الطبية وشبه الطبية العسكرية .

وقال الدكتور العميد طبيب سامي الكوكي ان العمليات الجراحية شملت 8 اشخاص وكللت جميعها بالنجاح التام حيث تم خلالها اعتماد لأول مرة في تونس تقنية جديدة دون جراحة او تخدير مسبق وهي تقنية قسطرة دوالي الساقين والتي تسمى بالتقنية الميكانيكية مع إضافة دواء ملصق للاوعية الدموية المريضة من دون ازالتها مثلما كان يجرى في العمليات الجراحية ا السابقة .

وبين الدكتور الكوكي ان هذه التقنية الجديدة تمثل عنوانا إضافيا للنجاحات الطبية والصحية التونسية عالميا ، باعتبار ما لها من منافع صحية عديدة على المريض ، علاوة على سرعة اجرائها حيث لم تتجاوز العملية الواحدة النصف ساعة كماا ان معالجة الاوعية المريضة وإزالة الانتفاخ بها دام بين 6 و 10 دقائق .

ولاحظ ان 15 بالمائة من التونسيين النشيطين يعانون بدرجات ومستويات متفاوتة من مرض دوالي الساقين ولاسيما منهم من يعتمدون في عملهم على الوقوف او السياقة لمسافات طويلة ومنهم حاملو الزي من جميع الاختصاصات من العسكريين و الوحدات الأمنية والديوانية وغيرهم من الشرائح المهنية المدنية والأشخاص المتقدمين في السن من الجنسين 0

واكد ان هذه التقنية ستؤدي الى القطع مع تقنية الجراحة المعتمدة سابقا والتي اصبحت الاستثناء في عملية مداواة هذا المرض .

ومن جهته اثنى الدكتور التشيكي thomas bùrès ،على الإطارات الطبية وشبه الطبية التونسية العسكرية والمدنيةمعربا عن تقديره الكبير للخبرات التونسية وثقته في نجاح التقنية المعتمدة في مداواة وعلاج مرض دوالي الساقين .

يشار الى ان مصالح المستشفى العسكري ببنزرت تولت تنظيم يوم اعلامي حول هذا السبق الطبي التونسي بأحد النزل بمدينة بنزرت وتم خلاله ، تقديم ابرز خصائص التقنية الجديدة المنجزة ، علاوة على استعراض طرق العلاج والتجارب والاراء العلمية المتعلقة بكيفية التعاطي الطبي مع مرض دوالي الساقين من قبل خبرات تونسية واجنبية وعربية من مصر والسعودية اللذين استعرضوا تجارب بلدانهم وذلك عن طريق تقنية ” السكايب ” .

وقد تولت لجنة التنظيم تكريم الطبيب العلامة صاحب التجربة الكبرى في استعمال تقنية ” الاشعة” في تونس الدكتور راضي حمزة .

يذكر ان دوالي الساقين تنشأ بسبب حدوث قصور في عمل الصمامات الموجودة داخل أوردة الساقين، والتي تسمح بمرور الدم في الوريد إلى أعلى دون الرجوع للخلف مرة أخرى، مما يتسبب في في تراكم الدم في أوردة الساق، ويؤدي الى تمدد الأوردة ثم ظهورها على هيئة شعيرات دموية على سطح الجلد، ليتهر في مرحلة متقدمة أوردة متعرجة بارزة ملونة باللون الأزرق بالساق .