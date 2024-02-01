“كان” كوت ديفوار: التونسي هيثم قيراط ضمن طاقم تحكيم مباراة نيجيريا وأنغولا

عينت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي لكرة القدم الحكم التونسي هيثم قيراط كحكم فيديو مساعد في غرفة ”الفار” ضمن طاقم التحكيم الذي سيتولى إدارة مباراة المنتخب النيجيري ونظيره الانغولي المقررة غدا الجمعة 2 فيفري 2024 على الساعة 18:00 بملعب فيليكس هوفويت بوانيي بمدينة ابيدجان (كوت ديفوار) لحساب الدور ربع النهائي لكاس الامم الأفريقية.

وعهدت مهمة إدارة المباراة لطاقم تحكيم سنغالي يتألف من الحكم عيسي سي والمساعدين جيبريل كامارا ونوح بانغورا في حين سيكون الموريتاني عبدالعزيز بوه حكما رابعا.

وفي غرفة “الفار” تم تعيين الموريتاني دحان بيدا كحكم فيديو والتونسي هيثم قيراط والمصري محمود أبوالرجال كحكمي فيديو مساعد.