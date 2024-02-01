محامي عبير موسي: “موكّلتي تنقلت اليوم الى الجلسة بسيارة إسعاف”

قال المحامي كريم كريفة، عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، إن موكلته تنقلت اليوم الخميس، من السجن إلى مكتب التحقيق على متن سيارة إسعاف على الرغم من حالتها المتعكرة جدّا.

وأضاف كريفة في مقطع فيديو تم نشره على الصفحة الرسمية للحزب، أن موسي مثلت أمام قاضي التحقيق في قضية رفعتها ضدّها هيئة الانتخابات، على معنة الفصل 24 من القانون عدد 54.

واشار محامي الدفاع إلى أن الحالة البدنية لموسي “متدهورة جدا” وأنه “من تقاليد التحقيق حسب القانون وعند معاينة حالة الارهاق والتعب الجسدي لا يتم الاستنطاق إضافة إلى أن موسي قد طلبت طبيبا لمعاينة حالتها”، وفق قوله.

وتابع كريفة أنه وقع إعلام موكلته يبجلسة استنطاقها اليوم، ليلة امس، وهو ما اعتبره “مخالفا للقانون”.

هذا وقرر قاضي التحقيق إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق عبير موسي.

