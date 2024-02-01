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رسالة خطيّة من تبّون إلى سعيّد

2024/02/01 أهم الأخبار, الجزائر, تونس, سياسة

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أنّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف وصل الى تونس مساء اليوم الخميس 1 فيفري 2024.
ومن المنتظر أن يلتقي غدا الجمعة رئيس الجمهورية قيس سعيد لتسليمه رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
كما سيعقد أحمد عطاف جلسة عمل مع وزير الشؤون الخارجية نبيل عمار.
وتأتي هذه الزيارة، حسب الخارجية الجزائرية، لإضفاء طابع النموذجية على العلاقات التونسية الجزائرية الاستراتيجية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ومقاصد الأمن والاستقرار والرخاء في المنطقة.

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