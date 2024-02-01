عاجل/ العثور على جثة البحار المفقود بسواحل جربة..

انتشل أحد غطاسي الحماية المدنية، الخميس، جثة البحار، الذي فقد منذ بعد ظهر أمس، الإربعاء، أثناء عملية صيد بسواحل جربة أجيم.

وتمّ انتشال الجثّة بعد عمليات بحث وتمشيط تواصلت منذ مساء أمس واستانفت، الخميس، دون انقطاع بمجهودات من الحماية المدنية والحرس البحري وعدد من البحارة، وفق المدير الجهوي للحماية المدنية بمدنين، عاطف حويج.

وأوضح المصدر ذاته أنّ الحماية المدنية سلمت الجثة الى الحرس البحري للقيام بالاجراءات اللازمة بالتنسيق مع النيابة العمومية.

وثمن رئيس نقابة الصيد البحري بأجيم، نجيب بوشويشة، الإمكانيات، التي وضعتها الحماية المدنية والحرس البحري والسلط المحلية وجهود البحارة، حيث تواجد حوالي 20 مركبا، لأجل المساهمة في البحث عن البحار اصيل منطقة اجيم.

وقد تمّ الإعلام باختفاء البحار بعد أن تفطن أحد زملائه لوجود مركبه دون ان يكون على متنه وانطلقت، تبعا لذلك عمليّة البحث.