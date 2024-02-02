صفاقس: إحباط عمليات ”حرقة” وإيقاف أفارقة من جنوب الصحراء..

تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بالمحرس (إقليم صفاقس)، من إحباط عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة.

وأفادت الإدارة العامة للحرس الوطني بأنه قد تم إحباط عملية تحضير لإجتياز الحدود البحرية خلسة و إلقاء القبض على 13 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء و مداهمةمنزل بالجهة وضبط منظميْ عمليات إبحار خلسة وحجز 17 محركا بحريا، وأوعية بنزين، ومركب بحري، ومواد غذائية، ومصوغ ومبلغا ماليا من العملة التونسية.

كما تم ضبط شخص على متن سيارة أجرة بصدد نقل 4 اشخاص من جنسيات إفريقية جنوب الصحراء باتجاه مدينة صفاقس للمشاركة في عملية إبحار خلسة، إضافة إلى إلقاء القبض على 25 شخصا بعد أن كانوا بصدد التنقل نحو إحدى سواحل الجهة للمشاركة في عمليات إجتياز للحدود البحرية خلسة.

و بمراجعة النيابة العمومية، أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.