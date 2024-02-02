عاجل/ جندوبة: تعطّل الدروس وحالة احتقان بهذا المعهد بعد إقدام تلميذ على الانتحار



أقدم تلميذ بمعهد فرحات حشاد بمدينة غار الدماء من ولاية جندوبة، امس الخميس، على الانتحار شنقا.

وخلّفت الحادثة، حالة احتقان بالمعهد، اليوم الجمعة 2 فيفري 2024، في صفوف التلاميذ الذين قاموا بتهشيم طاولات و كراسي و سبورات وحرقها وحرق عجلات مطاطية داخل و أمام المؤسسة، مما تسبب في تعطل الدروس، حسبما افادت به موزاييك.

هذا وتدخل أعوان الأمن الوطني لتطويق حالة الاحتقان و منع أحداث الشغب التي عرفها الفضاء الداخلي و الخارجي للمعهد.

ومن جهتها اذنت النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة، بفتح تحقيق في وفاة التلميذ بعد معاينة جثته ليلة البارحة من طرف ممثل النيابة العمومية.