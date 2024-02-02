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عاجل/ جندوبة: تعطّل الدروس وحالة احتقان بهذا المعهد بعد إقدام تلميذ على الانتحار

2024/02/02 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا


أقدم تلميذ بمعهد فرحات حشاد بمدينة غار الدماء من ولاية جندوبة، امس الخميس، على الانتحار شنقا.
وخلّفت الحادثة، حالة احتقان بالمعهد، اليوم الجمعة 2 فيفري 2024، في صفوف التلاميذ الذين قاموا بتهشيم طاولات و كراسي و سبورات وحرقها وحرق عجلات مطاطية داخل و أمام المؤسسة، مما تسبب في تعطل الدروس، حسبما افادت به موزاييك.
هذا وتدخل أعوان الأمن الوطني لتطويق حالة الاحتقان و منع أحداث الشغب التي عرفها الفضاء الداخلي و الخارجي للمعهد.
ومن جهتها اذنت النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة، بفتح تحقيق في وفاة التلميذ بعد معاينة جثته ليلة البارحة من طرف ممثل النيابة العمومية.

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