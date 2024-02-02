السّجن عامين ضد رسّام من أجل ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية

أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالمنستير أمس الخميس، حكما بسجن شاب من مواليد 1996 وهو رسّام، لمُدّة عامين من أجل استعمال شبكة الاتصال لنشر أخبار ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته، وكان الشخص المستهدف موظفا عموميا مع ارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة طبق الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 والفصل 67 من المجلة الجزائية، وفق ما أفاد به مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا، لاذاعة الجوهرة.

وتعود الوقائع “إلى قيام معتمد المنستير المدينة بتقديم شكاية إلى الأمن والإعلام بوجود صورة رئيس الدولة موجودة على حائط المعتمدية، وتبيّن من الأبحاث أنّ المتهم قام بصُنع مجسّم ورسم صورة رئيس الدولة فى 3 أماكن مختلفة وضَمّن بجوارها عبارات فيها شتم متمثلة في (عنصري إنبطاحي فاشي)”.

كما قام بتنزيل صورة تُجسّم وجه رئيس الدولة أحدث عليها تغييرات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأردفها بتعليقات تضمّنت تشويها لسمعته، علما وأنّ الحُكم الابتدائي قضى بسجنه لمدة عامين وقد أقرت محكمة الاستئناف نفس الحكم، وفق نفس المصدر.

الجوهرة آف آم