عاجل/ نفوق 85 رأس غنم تابع لديوان الاراضي الدولية: هذا ما أثبتته نتائج التحاليل

نفق 85 رأس غنم تابع لديوان الأراضي الدولية بالنفيضة، الأحد الماضي، ليتمّ على اثرها فتح بحث تحقيقي في الحادثة.

واثبتت الاختبارات والتحاليل التي أُجْريت على عيّنة من الخرفان النافقة، إصابتها بتسمّم معوي أو ما يعرف بمرض “بومريرة”، حسبما افادت به موزاييك، اليوم الجمعة 2 فيفري 2024، نقلا عن مصدر قضائي.

ويعتبر مرض “بومريرة” مرضا غير معدٍ ولا ينتقل للانسان، وهو ناتج عن التغيير المفاجئ في النظام الغذائي واختلال التوازن الطاقي للوجبة الغذائية، مما يؤدي إلى اضطراب في الجهاز الهضمي عند الحيوان وتكاثر بكتيري بطريقة غير عادية لينتج عن ذلك إفراز لأنواع من السموم تتنقل من الأمعاء إلى الدم وتتسبب في النّفوق الفجئي والسريع للحيوانات.