تمويل البنك المركزي لخزينة الدولة: البنك يشدّد على ضرورة اليقظة إزاء التداعيات



أفاد البنك المركزي التونسي اليوم الجمعة 2 فيفري 2024، أن مجلس إدارته اطلع على مشروع القانون المتعلق بالترخيص للبنك المركزي بمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية.

وشدد مجلس ادارة البنك، على أهمية أن يظل البنك المركزي التونسي، الذي تتمثل مهمته في الحفاظ على استقرار الأسعار، يقظا إزاء التداعيات الكامنة التي قد تنجم عن مثل هذا التمويل.

كما أشار مجلس إدارة البنك المركزي التونسي إلى أهمية ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي بما يمكّن من استعادة نمو سليم ومستدام وذلك من خلال الشروع في الإصلاحات الضرورية معتبرا أن المستوى الحالي لنسبة الفائدة الرئيسة (8%) من شأنه، دون اعتبار العوامل الأخرى، أن يدعم تباطؤ التضخم خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الحكومة التونسية ستطلب تمويلا مباشرا استثنائيا من البنك المركزي بقيمة 7 مليارات دينار (2.25 مليار دولار) لسد عجز في ميزانية 2024 في ظل شح التمويلات الخارجية والصعوبات التي تواجه المالية العامة، وفق ما أكده 3 نواب بالبرلمان لوكالة “رويترز”.