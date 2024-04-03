إحذروا.. تلاميذ يتعرّضون للعض من كلب سائب بهذه المدرسة

تولّى أعوان الحماية المدنية بمنوبة، صبيحة اليوم الأربعاء، إسعاف أربعة تلاميذ من المدرسة الإعدادية الشباب بدوار هيشر، ونقلهم إلى معهد باستور بالعاصمة، بعد تعرضهم لعضة كلب سائب، وفق معطيات وفرتها الإدارة الجهوية للحماية المدنية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وكان التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و13 سنة، قد فوجئوا بتسلّل كلب إلى المدرسة، وتهجمه عليهم ثم عضهم، وسط خوف وفزع زملائهم، حيث تمّ التدخّل وإعلام أعوان الحماية المدنية الذين حلوا على عين المكان لإسعاف ونقل المصابين للقيام بالفحوصات اللازمة.

وتأتي الحادثة وسط امتعاض كبير من المواطنين من ظاهرة الكلاب السائبة، وعدم المعالجة الجذرية لكافة الاشكاليات المتسببة في تزايدها وتجمعها، من فضلات وأوساخ، سهلت انتشارها في الأحياء السكنية بشكل لافت، مما بات يثير مخاوف المتساكنين خاصة أمام التحذير المتواصل من إمكانية اصابتها بداء الكلب.

يشار الى أنه تم تسجيل تراجع في بؤر انتشار داء الكلب بولاية منوبة، بتسجيل بؤرة واحدة بالجديدة سنة 2023، بعد تسجيل 18 بؤرة سنة 2022 ، وفق معطيات سابقة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية خلال تظاهرة للقضاء على داء الكلب انتظمت في دوار هيشر في سبتمبر 2023.