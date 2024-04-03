هام/ “cnss” يكشف عدد مطالب القروض المودعة..وهذا موعد صرف أولى المبالغ..

بريطانيا: ناشطون يحطّمون مصنع أسلحة يدعم الاحتلال الاسرائيلي

مجلس هيئة الانتخابات يصادق عـلى النتائج النهائية لانتخابات مجلس الجهات والأقاليم..

عاجل/ فتج تحقيق في ظروف وفاة المعد البدني عادل الزرن في رواندا

فلاحو باجة قلقون من تواصل انحباس الأمطار

2024/04/03 أهم الأخبار, تونس, مجتمع

أعرب رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة شكري الدجبي، اليوم الأربعاء 03 أفريل 2024، عن قلقه من تواصل انحباس الأمطار وارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الأخيرة، بما قد يؤثر سلبا على سير الموسم الفلاحي وخاصة موسم الحبوب بولايات الشمال الغربي.
ودعا الدجبي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي الى تنفيذ ما وعد به ضمن منشور صدر لتوفير مياه السدود لفائدة مساحات القمح لإنقاذها.
وقال الدجبي، حسبما نقلته اذاعة الديوان، ان موسم الزراعات الكبرى شهد تقدما هام على مستوى البذر والتجدير التي كانت جيدة مقارنة بالسنة الفارطة إلا أن الوضع صعب في هذه الفترة في إنتظار نزول الغيث النّافع بولايات باجة جندوبة الكاف وسليانة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2024 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn