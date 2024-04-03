فلاحو باجة قلقون من تواصل انحباس الأمطار

أعرب رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة شكري الدجبي، اليوم الأربعاء 03 أفريل 2024، عن قلقه من تواصل انحباس الأمطار وارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الأخيرة، بما قد يؤثر سلبا على سير الموسم الفلاحي وخاصة موسم الحبوب بولايات الشمال الغربي.

ودعا الدجبي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي الى تنفيذ ما وعد به ضمن منشور صدر لتوفير مياه السدود لفائدة مساحات القمح لإنقاذها.

وقال الدجبي، حسبما نقلته اذاعة الديوان، ان موسم الزراعات الكبرى شهد تقدما هام على مستوى البذر والتجدير التي كانت جيدة مقارنة بالسنة الفارطة إلا أن الوضع صعب في هذه الفترة في إنتظار نزول الغيث النّافع بولايات باجة جندوبة الكاف وسليانة.