عاجل/ الاحتفاظ بموظفين اثنين من شركة الخطوط التونسية..

أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي لأعوان الفرقة المركزية الثالثة للجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بموظفين اثنين من شركة الخطوط الجوية التونسية للاشتباه في حصول انتدابهما وحصولهما على ترقيات وظيفية اعتمادا على شهائد مدرسية وعلمية مدلسة وفق ما أكده محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس.

وأضاف زيتونة في تصريح لإذاعة لموزاييك بأنه تبعا لتعهيد صادر عن القطب القضائي الاقتصادي والمالي تولى أعوان الفرقة المركزية الثالثة للجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة مياشرة الأبحاث اللازمة بخصوص انتداب موظف بشركة الخطوط الجوية التونسية، وحصوله على ترقيات وظيفية ويعمل بمطار المنستير الدولي، وذلك اعتمادا على شهادتين مدرسيتين صادرتين عن مؤسستين تعليميتين خاصتين بالقصرين وسوسة.

وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس بانه وبسماع الممثلين القانونيين لمندوبيتي التعليم بالقصرين وسوسة نفيا صدور تلك الشهادتين عن النؤسستين المذكورتين.

وأضاف زيتونة بأنه وبتواصل الأبحاث تم الكشف عن انتداب موظف آخر منذ سنة 1989 اعتمادا على شهادة باكالوريا تبين أنها صادرة في نفس سنة انتدابه.

وبمراجعة النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذنت بالاحتفاظ بالموظفين الاثنين على ذمة البحث.