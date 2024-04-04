عاجل/ فتح محضر بحث عدلي في حادثة عض كلب لأربعة تلاميذ بدوار هيشر..

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، مساء امس الأربعاء، بفتح محضر بحث عدلي، في إلحاق أضرار بدنية بالغير، في حق مواطن تسبب كلبه في عض أربعة تلاميذ، بعد تسلله إلى المدرسة الاعدادية حي الشباب بدوار هيشر، وفق تصريح الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة سندس النويوي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

وأضافت النويوي، اليوم الخميس 4 أفريل 2024، أنه تبين بعد تعهد مركز الحرس الوطني بحي الشباب بالحادثة، أن الكلب تسلل من منزل صاحبه المعروف في الحي المجاور للمؤسسة التربوية بتربية الكلاب في منزله، ثم ولج إلى داخل الساحة أين تهجم على التلاميذ وعض أربعة منهم، تم نقلهم إلى معهد باستور بالعاصمة للعلاج.

وكشفت مزيد التحريات أن صاحب الكلب، من ذوي السوابق العدلية ومحل تفتيش، وقد لاذ بالفرار، واصدرت في حقه برقية تفتيش جديدة من أجل اهمال حيوان شرس انجر عنه إلحاق أضرار بدنية بالغير، وفق ما أكده مصدر امني”.