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عاجل/ قضية التآمر: هذا ما تقرّر بخصوص مطالب الإفراج عن الموقوفين

2024/04/04 أهم الأخبار, تونس, سياسة

قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، اليوم الخميس 4 أفريل 2024، قبول مطالب الإفراج “شكلا” ورفضها “أصلا” في حق المتهمين الموقوفين على ذمّة القضية المتعلقة بشبهات تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي.
يشار الى أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب كان قد رفض”ضمنيا” الإفراج عن المتّهمين الموقوفين ومن بينهم خيام التركي، وجوهر بن مبارك، وعصام الشابي وغازي الشواشي وعبد الحميد الجلاصي وغيرهم ليتولى محامو الدفاع الطعن لدى دائرة الاتهام ضد قرار “الرفض الضمني” .

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