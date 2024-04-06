عضو باتحاد الفلاحة يكشف: الحشرة القرمزية خرجت عن السيطرة وهي بصدد الانتشار سريعا..

قال عادل كريم، عضو المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، والمسؤول على الفلاحة البيولوجية، إن الحشرة القرمزية خرجت عن السيطرة وبصدد الانتشار سريعا.

وأضاف كريم، في تصريح لاذاعة الديوان اليوم السبت، بأن وزارة الفلاحة لم تتمكن من السيطرة عليها، مشيرا الى أنها تنتشر حاليا في مزارع التين الشوكي بصفاقس وسيدي بوزيد ووصلت حاليا الى ولاية نابل.

وبين المتحدث بأنه هذه الحشرة ستقضي على صابة التين الشوكي بتونس، مرجحا ارتفاع أسعار هذه المادة خلال الموسم القادم.

وأكد ذات المصدر، بأن وزارة الفلاحة أطلقت تجربة جديدة من خلال زراعة عينات جديدة من التين الشوكي المقاوم للحشرة القرمزية كحل لوضع حد لهذه الآفة.