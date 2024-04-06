خلال 5 أيام فقط: الـCNSS تتلقى 400 مطلب قرض!

تلقى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ 1 أفريل الجاري، تاريخ انطلاق قبول مطالب قروض شخصية وقروض سيارة بالصيغة الجديدة، 400 مطلب، وذلك الى حدود امس الجمعة 5 أفريل 2024، اغلبها تتعلق بقروض شخصية، وذلك حسبما اكده الرئيس المدير العام للصندوق، محمد كريّم.

وأبرز كريّم في تصريح لموزاييك اليوم السبت6 افريل 2024، أن الاجال بين إيداع المطلب والموافقة المبدئية للانتفاع بقروض الصندوق ستكون بين 15 و21 يوما ثم يتم إعلام المنتفع باستكمال الوثائق التكميلية على غرار عقد القرض وشهادة تأمين على الحياة على أن يتم لاحقا صرف القرض في أجال قصيرة.

وبيّن كريّم أنه تم الترفيع في قيمة القرض الشخصي من 2.5 قيمة الاجر الخام المصرح به الى 25 ألف دينار بالاضافة إلى التمديد في اجال الاستخلاص من 12 الى 36 شهر.