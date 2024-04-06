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بلاغ هـام من الترجي الى جماهيره قبل مباراة اسيك ميموزا

2024/04/06 أهم الأخبار, تونس, رياضة


أصدر الترجي الرياضي التونسي اليوم السبت 6 افريل 2024، بلاغاً وجهه الى جماهيره.
وناشد البلاغ جماهير النادي لمساندة ودعم اللاعبين والحفاظ على المصلحة العليا للفريق والوقوف امام كل من يحاول إلحاق الضرر به.
ونبه البلاغ جماهير الترجي آلتي ستكون حاضرة الليلة في ابيدجان أن قوانين الكاف لا تفرق بين الجماهير المضيفة والضيفة والعقوبات تطبق بنفس الصرامة داعيا الجماهير لتجنب إشعال الشماريخ وإلقاء اي نوع من المقذوفات.
يذكر أن الترجي سيواجه الليلة فريق اسيك ميموزا الإيفواري على أرضية ملعب لا فيليسيا في أبيدجان.

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