هـام/ قريبا.. عفو إجتماعي من CNSS لفائدة هؤلاء

من المنتظر ان يعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (cnss)، في الايام المقبلة ، عن “عفو اجتماعي” لاتاحة الفرصة للمؤسسات والافراد المنتصبين لحسابهم الخاص لتسوية وضعياتهم، وذلكحسبما اكده الرئيس المدير العام للصندوق محمد كريّم.

واضاف كريّم في تصريح لموزاييك اليوم السبت 6 افريل 2024، انه سيتم خلال هذا العفو الغاء خطايا التأخير الموظفة والتي كانت تثقل كاهل هذه المؤسسات والافراد، وفق تعبيره.

وقال كريّم إن انظمة التقاعد في تونس تشهد صعوبات مالية، وأن مستحقات الصندوق لدى مختلف المؤسسات والافراد تبلغ في حدود 8000 مليون دينار وأن جزء منها غير قابل للاستخلاص لذلك وضع الصندوق استراتيجية من اجل استخلاص ما يمكن استخلاصه.