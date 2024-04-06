بداية من 12 افريل: هذا أول فيلم سعودي يُعرض في تونس



أعلن الممثل ظافر العابدين أنّ فيلم ‘إلى ابني’ سيعرض في تونس ابتداء من يوم 12 أفريل الجاري.

وأكدالعابدين في حوار مع موزاييك اليوم السبت 6 أفريل 2024، أنّ الفيلم هو أوّل فيلم سعودي سيعرض في قاعات السينما التونسية.

وعن عرض فيلم “إلى ابني” في عدّة دول عربية قبل تونس، أوضح العابدين أنه كمخرج وممثل لا يمكنه التدخل في خطط فريق الإنتاج التي تحدد توزيع العروض وتواريخها لكنه أصرّ على وضع تونس ضمن قائمة الدول التي سيُعرض فيها العمل.

وبيّن أن مشاهدة السينما السعودية ليست من تقاليد المتفرج التونسي، لهذا ستكون التجربة فريدة وستجد حظها في تونس، خاصة أن الفيلم يعرض تجربة إنسانية من خلال علاقة الاب بابنه.