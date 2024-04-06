عاجل/ الجبل الأحمر يهتز على جريمة قتل ثلاثة أشخاص..وهذه التفاصيل..

أصدر قاضي التحقيق الأوّل بالمحكمة الابتدائية بتونس إنابة قضائية لفائدة الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني، وذلك للكشف عن ملابسات مقتل زوجة ووالدتها وخالها بواسطة آلة صلبة داخل منزل العائلة بجهة الجبل الأحمر بالعاصمة.

وحسب المعطيات الأولية، التي اوردتها موزاييك فإنّ أجوار الزوجة اشتبهوا مساء اليوم، في غياب أيّ حركة من داخل منزلها ليتولوا إعلام أعوان الأمن الذين حلوا على عين المكان، حيث تمّ العثور على ثلاث جثث ملقاة على الأرض للزوجة ووالدتها وخالها.

ووفق المعاينات الأوّلية، فإنّ الجثث الثلاث تحمل آثار اعتداء يشتبه أنّه بواسطة آلة صلبة يرجح أنها مطرقة.

هذا و توجهت الشكوك نحو الزوج المتحصن بالفرار ولأسباب ما تزال مجهولة.