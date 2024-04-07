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الدخول إلى كل المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة والمتاحف مجانا اليوم الأحد ويوم الثلاثاء 9 أفريل

2024/04/07 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

أعلنت وكالة إحياء التّراث والتّنمية الثّقافية أنّ الدخول لجميع المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة والمتاحف المفتوحة والراجعة بالنظر لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية سيكون بصفة مجانية يوم الأحد 07 أفريل ويوم الثلاثاء 09 أفريل 2024 الموافقين لأول أحد في الشهر وعيد الشهداء.

ويتمتّع بهذا الإجراء المواطنون التّونسيون وكذلك الأجانب الحاصلون على بطاقة إقامة قانونيّة بتونس.

وذكرت وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية في بلاغ لها أن الدخول المجاني لهذه المواقع متاح أول يوم أحد من كل شهر، ويوم 18 أفريل الموافق لليوم العالمي للمواقع والمعالم ويوم 18 ماي الموافق لليوم العالمي للمتاحف، وكذلك أيام العطل الرسميّة.

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