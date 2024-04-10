عاجل/في هذه المناطق: أمطار غزيرة خلال الليلة القادمة..

يتميز الوضع الجوي بداية من آخر نهار اليوم الإربعاء 10 أفريل وخلال الليلة القادمة بنزول أمطار متفرقة بأغلب الجهات وتكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بالمناطق الغربية وبولايتي مدنين وتطاوين حسب نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي.

ويُنتظر تواصل نزول الأمطار يومي الخميس والجمعة بكافة المناطق وتكون مؤقتا رعدية وغزيرة وبكميات هامة خاصة بالجنوب ومحليا بالوسط مع تَسَاقط البَرَدْ بأماكن محدودة.

كما ينتظر هبوب رياح قوية تجاوز مؤقتا 80 كلم/س في شكل هبات وأثناء ظهور السحب الرعدية.

وتسجل درجات الحرارة إنخفاضا ملحوظا على كامل البلاد حيث تتراوح القصوى بين 14 و18 درجة ولا تتعدى 12 درجة بالمرتفعات.