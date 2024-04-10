حوادث الطرقات في تونس تخلّف 4 قتلى يوميا

كشفت إحصائيات نشرها المرصد الوطني لسلامة المرور اليوم، تراجع عدد حوادث الطرقات منذ بداية السنة وإلى غاية يوم 8 أفريل الحالي بنسبة 32 بالمائة وذلك مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وقد سجلت الطرقات 1125 حادثا خلفت 279 قتيلا و1546 جريحا مقابل 1656 حادثا خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية خلفت 294 قتيلا (تراجعا بنسبة 5 بالمائة) و2252 جريحا (تراجعا بنسبة 31 بالمائة) رغم تراجع عدد القتلى، غير أن معدلها يبقى مرتفعا إذ تسجل حوادث الطرقات في تونس 4 قتلى يوميا.

وأشار المرصد إلى أنّ السهو وعدم الانتباه من أكثر أسباب حادث المرور بنسبة 42 بالمائة تليها السرعة بنسبة 15 بالمائة ثمّ عدم احترام الأولوية بنسبة 8 بالمائة.

وكان المرصد قد دعا، بمناسبة عطلة عيد الفطر، التي تشهد فيها الطرقات التونسية كثافة مرورية، مستعملي الطريق إلى أخذ جميع الاحتياطات اللازمة أثناء السياقة واحترام قوانين الطرقات والسير ومبادئ السّلامة المروريّة. وشدد المرصد في بلاغ اصدره بالمناسبة، إلى ضرورة التقيّد بعدد من الضوابط اثناء السياقة لاسيما عدم تجاوز السرعة المسموح بها واحترام مسافة الأمان وعدم القيام بالمجاوزة الممنوعة واستعمال حزام الأمان وعدم استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة.

كما دعا المرصد، إلى عدم السياقة تحت تأثير مادة كحولية والانتباه وترك الأولوية للمترجلين اثناء قطع الطريق وارتداء الخوذة بالنسبة لسائقي الدراجات النارية والحرص على رعاية الأطفال وعدم السماح لهم باللعب دون رقابة وعدم نقل ركاب على وسيلة غير مهيأة للغرض وعدم حمل أشياء أو أمتعة من شأنها أن تحجب الرؤية عن السائق.