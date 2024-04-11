4 مراهقين تونسيين يضرمون النار في مركز إيواء بإيطاليا

أقدم أربعة مراهقين تونسيين (أعمارهم تتراوح بين 16 و17 سنة)، بتاريخ 3 مارس 2024، على إضرام النار داخل مركز لإيواء المهاجرين الأحداث ممن لا مرافق لهم بفلورنسا، حسبما ذكرته تقارير صحفية إيطالية.

وأوصد المراهقون الأبواب لمنع وصول أعوان الإنقاذ إلى داخل المركز أو إمكانية مغادرة من كانوا داخله، انتقاما من أحد المشرفين الذي ضبطهم قبل ليلة وهم بصدد تدخين القنب الهندي (الزطلة) فقام بإعلام الشرطة واتخذ في شأنهم الاجراءات التأديبية اللازمة طبقا للوائح المركز، وفق ذات المصادر.

هذا ولم ينجح أعوان الاطفاء في السيطرة على الحريق إلا بعد مضي نصف ساعة.

وبوشر في حق المراهقين الأربعة، تحقيق قضائي وقد يواجهون تهمة الاحتجاز القسري ومحاولة القتل العمد