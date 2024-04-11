القبض على شخصين يسرقان السيارات باستخدام آلة تحكم عن بعد

تمكّنت مصالح الشرطة العدلية بالمرسي ومركزي الأمن الوطني بكل من المرسى الشرقية والبحر الأزرق بفضل تحريات مكثفة من إلقاء القبض على نفرين اختصا في السطو على محتويات السيارات بالاعتماد على آلة تحكم عن بعد تقوم بالتشويش على أنظمة الغلق المركزية وتمنع إحكام غلقها.

كما تبيّن لدى عرض هوية الموقوفين على على الناظم الآلي تبين أن أحدهما مفتش عنه وصادر في شأنه 10 مناشير تفتيش والثاني محل 08 مناشير لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، ويعتمدان في تنقلاتهما على سيارات مكتراة من أجل التمويه فضلا عن حجز آلة التحكم المذكورة وأدوات خلع وثلاثة مفاتيح سيارات مسروقة.

ليتم الإحتفاظ بهما بعد استشارة ممثل النيابة العمومية من أجل “تكوين وفاق أعد خصيصا لغاية السرقة والاعتداء على الممتلكات الخاصة” والأبحاث متواصلة على صعيد الفرقة.