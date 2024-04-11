إنتهاء عطلة العيد: إقرار إجراءات لمستعملي هذه الطريق

بمناسبة انتهاء عطلة عيد الفطر، أقرت وزارة الداخلية جملة من الحلول لمستعملي الطريق تفاديا للكثافة المروريّة التي يُمكن أن يشهدها المدخل الجنُوبي للعاصمة أثناء العودة من داخل الجمهُوريّة نحو العاصمة في ظلّ تواصل أشغال التهيئة به وللحفاظ على سُيولة حركة الجولان.

ودعت في بلاغ مروريّ إلى استعمال الطريق الوطنيّة رقم 1 وذلك بالدّخول عبر المُنعرج اتجاه ملعب رادس ثمّ مُفترق المدينة الجديدة فمُفترق شوشة رادس ومنهُ في اتجاه قنطرة رادس حلق الوادي ثمّ الالتحاق بوسط العاصمة أو الضاحية الشماليّة أو يُمكنهُم استعمال المُنعرج من ناحية بنك الإسكان اتجاه قنطرة شوشة رادس.

كما يمكن استعمال قنطرة لاكانيا والمُرور عبر مُفترق الورديّة 1 و2 اتجاه ساحة باب عليوة ثم قنطرة الرّيفُولون فشارع المُنصف باي إلى غاية شارع المغرب العربي (طريق الزاد 4).

ووضعت وزارة الداخلية كافّة الإمكانيّات البشريّة والماديّة اللازمة لإرشاد ومُساعدة مُستعملي الطريق.

ويُمكنُ عند الضّرُورة الاتصال بالأرقام التالية: 71342787 أو 71343201.