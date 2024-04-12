عاجل/ الزهروني: الإطاحة بشخص يصنع الكوكايين في منزله!! (صور)



افادت الادارة العامة للحرس الوطني في بلاغ اليوم الجمعة 12 افريل 2024، بانه تمت الإطاحة بنفر مختص في صناعة مخدر “الكوكايين” وحجز حوالي 02 كغ من المخدر المذكور ومواد كيميائية لتصنيع المخدرات فيمنزله بحي حواص في منطقة الزوهروني بالعاصمة.

تمكنت دورية مشتركة بين مختلف اختصاصات منطقة الحرس الوطني بتونس معززة بوحدات التدخلات السريعة بإقليم تونس، من حجز 1٫6 كغ من مخدر الكوكايين وأقراص مخدرة و21 قارورة من المواد الكيميائية لتصنيع المواد المخدرة ومبلغا ماليا متأتيا من عائدات الترويج داخل منزل بحي حواص في منطقة الزهروني بالعاصمة.

وتم ضبط صاحب المنزل ليتبين أنه صادر في شأنه 8 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة.

وبمراجعة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الإدارة العامة للحرس الوطني.

