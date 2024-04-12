عاجل/ ايقاف الدروس بهذه الولاية بسبب الامطار..

هل يؤثر استشهاد أبناء إسماعيل هنية على مفاوضات “هدنة عزة”..؟

بعد المواجهات المسلحة: هذه آخر مستجدات الوضع في طرابلس..#خبر_عاجل

سليانة: الإحتفاظ بشخص مفتش عنه من أجل إنتحال صفة

عاجل/ الزهروني: الإطاحة بشخص يصنع الكوكايين في منزله!! (صور)

2024/04/12 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا


افادت الادارة العامة للحرس الوطني في بلاغ اليوم الجمعة 12 افريل 2024، بانه تمت الإطاحة بنفر مختص في صناعة مخدر “الكوكايين” وحجز حوالي 02 كغ من المخدر المذكور ومواد كيميائية لتصنيع المخدرات فيمنزله بحي حواص في منطقة الزوهروني بالعاصمة.
تمكنت دورية مشتركة بين مختلف اختصاصات منطقة الحرس الوطني بتونس معززة بوحدات التدخلات السريعة بإقليم تونس، من حجز 1٫6 كغ من مخدر الكوكايين وأقراص مخدرة و21 قارورة من المواد الكيميائية لتصنيع المواد المخدرة ومبلغا ماليا متأتيا من عائدات الترويج داخل منزل بحي حواص في منطقة الزهروني بالعاصمة.
وتم ضبط صاحب المنزل ليتبين أنه صادر في شأنه 8 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة.
وبمراجعة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الإدارة العامة للحرس الوطني.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2024 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn