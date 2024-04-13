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هام/ تعيينات جديدة صُلب وزارة النقل..

2024/04/13 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت وزارة النقل اليوم السبت 13 أفريل 202، عن جملة من التعيينات الجديدة.

وفيماي يلي التعيينات الجديدة:

– فتحية ناجي حرم يحياوي بمهام مديرة عامة للاستراتيجية والمؤسسات والمنشآت العمومية؛

– سامية بوقطاية حرم عبيد بمهام رئيسة وحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة النقل لإتمام إنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة؛

– جمال البغدادي بمهام مدير عام الشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة؛

– خالد بن يوسف بمهام مدير جهوي للنقل بولاية نابل؛

– عبد الرحمن العرفاوي بمهام مدير عام النقل البحري والموانئ البحرية التجارية.

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