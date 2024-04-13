هام/ تعيينات جديدة صُلب وزارة النقل..

أعلنت وزارة النقل اليوم السبت 13 أفريل 202، عن جملة من التعيينات الجديدة.
وفيماي يلي التعيينات الجديدة:
– فتحية ناجي حرم يحياوي بمهام مديرة عامة للاستراتيجية والمؤسسات والمنشآت العمومية؛
– سامية بوقطاية حرم عبيد بمهام رئيسة وحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة النقل لإتمام إنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة؛
– جمال البغدادي بمهام مدير عام الشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة؛
– خالد بن يوسف بمهام مدير جهوي للنقل بولاية نابل؛
– عبد الرحمن العرفاوي بمهام مدير عام النقل البحري والموانئ البحرية التجارية.