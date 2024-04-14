انتشال جثتين والاحتفاظ بعدد من المنظمين والوسطاء والمهاجرين غير النظاميين

أسفرت تدخلات وحدات الحرس الوطني بصفاقس والوسط وبنعروس، في إطار جهود التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، عن انتشال جثتين والاحتفاظ بعدد المنظمين والوسطاء والمهاجرين غير النظاميين، وفق ما جاء في بلاغات صادرة عن الإدارة العامة للحرس الوطني مساء اليوم الأحد.

وقد تمكنت وحدات الأمن مرجع نظر إقليمي الحرس الوطني بصفاقس والحرس البحري بالوسط من انتشال جثتين وإلقاء القبض على 21 شخصا مفتش عنهم من منظمين ووسطاء، وحجز سيارة محل تفتيش، وحجز 12 مركبا حديديا، وإزالة 1151 خيمة مستغلة من قبل المهاجرين من جنسيات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بغابات الزياتين، وحجز كمية من المواد الغذائية. كما ألقت الوحدات الاستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بجبنيانة (إقليم صفاقس) القبض على 4 أشخاص من بينهم شخص صادرة في شأنه 10 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل تورطه في قضايا حق عام، وحجز محرك ومركب بحري لديهم كانوا يعتزمون التفريط فيهما بالبيع بغاية استغلالها في عمليات الإبحار خلسة.

وتمكنت دورية تابعة لأحد مراكز الأمن العمومي بمنطقة الحرس الوطني بالمحمدية (إقليم بنعروس) من ضبط سيارة كان صاحبها ينوي نقل 8 أشخاص من جنسيات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء باتجاه تونس العاصمة بمقابل مادي. وبمراجعة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.