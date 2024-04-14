عاجل/ الخارجية الإيرانية تستدعي سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاحد ، سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا في طهران، على خلفية ما أسمته “المواقف غير المسؤولة لبعض المسؤولين في هذه الدول”، بشأن الهجوم الإيراني على الكيان الصهيونى.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم استدعاء سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا، سيمون شيركليف ونيكولا رش وهانس أودو موتسل، من قبل المدير العام لشؤون أوروبا الغربية في الخارجية الإيرانية.

وأضافت أن المسؤول الإيراني أدان “ازدواجية المعايير للدول الأوروبية الثلاث”، بخصوص استهداف الكيان الصهيونى لمبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، والذي أدى إلى مقتل مجموعة من المستشارين العسكريين الإيرانيين والمدنيين السوريين.. مشيرا إلى أن الهجوم الإيراني الليلة الماضية جاء “في إطار ممارسة الحق الأصيل في الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة”.

وقال إن إيران “تجدد التأكيد على التزامها بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وكذلك القانون الدولي، وعازمة على الدفاع بحزم عن سيادتها ووحدة أراضيها ومصالحها الوطنية ضد أي أعمال غير قانونية”.

وكانت إيران قد أعلنت الليلة الماضية، أن قواتها نفذت سلسلة من الهجمات العسكرية ضد القواعد العسكرية للكيان الصهيونى.