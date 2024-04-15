وزارة التربية : بعث خلية لتلقي ملفات الفساد بداية من 30 أفريل 2024

قررت وزارة التربية بعث خلية استقبال لملفات الفساد في صيغتها الورقية تعود بالنظر إلى الخلية المركزية للحوكمة بالوزارة وتحت الإشراف المباشر لوزيرة التربية، على أن يتم الشروع في اعتماد هذا التمشي بداية من 30 أفريل 2024.

وأوضحت وزارة التربية، في بلاغ نشرته السبت على موقعها الإلكتروني، أن بعث هذه الخلية يأتي في سياق حرص الدولة ووزارة التربية على وضع حد لاستشراء الفساد بأنواعه ومنع مزيد تغلغله في المنظومة التربوية والمرفق العمومي.

وتكون الملفات، وفق ذات المصدر، ممضاة من المعنيين بالشأن ومرفقة وجوبا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية، ولا تقبل المراسلات الالكترونية أو الاتصالات الهاتفية مع أي كان. كما لا تقبل الرسائل مجهولة المصدر.

ويجري إيداع الملفات حضوريا بمكتب الخلية أو بمكتب الضبط المركزي بالوزارة أو عبر البريد مضمون الوصول على عنوان الوزارة : وزارة التربية – شارع باب بنات – 1019 تونس.