لم شمل طفلة فلسطينية بعائلتها في تونس



وصلت، اليوم الجمعة 14 جوان 2024، طفلة فلسطينة تبلغ من العمر سنتين إلى تونس، ولم شملها بعائلتها الموجودة في تونس بعد انقاذها من تحت الانقاض.

وأفادت بثينة قراقبة المتحدثة باسم الهلال الاحمر، في تصريح لموزاييك اليوم الجمعة، بأن العائلة لم تكن على علم بأن ابنتها على قيد الحياة، اعتبارا لأنها كانت من بين المفقودين الا أن الهلال أحمر وبفضل الجهود المضنية تمكن من الوصول اليها عبر أقاربها في غزة ليتم اجلائها الى تونس.

وأشادت قراقبة بالمجهودات التي بذلها شركاء الهلال الاحمر التونسي لمدة 8 أشهر، وبالخصوص الهلال الأحمر الفلسطيني والهلال الأحمر المصري واللجنة الدولية للصليب الأحمر ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية وسفارة تونس بمصر وسفارة تونس في رام الله.