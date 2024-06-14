وزيرة التربية تكشف عن اجراءات جديدة لمرتكبي الغشّ في الباكالوريا

أكّدت وزيرة التربية سلوى العباسي، أن المترشحين الذين تم ضبطهم متلبسين بحالات غش وثبت تورّطهم في شبكات اجرامية غير معنيين بالاجراءات الجديدة التي اتخذتها الوزارة في علاقة بعقوبات الغش، لأنّ ملفاتهم أحيلت على القضاء.

اما بخصوص من سيصدر ضدهم حكم الحرمان من اجتياز امتحان الباكالوريا لمدة 5 سنوات، لن يتم العفو عنهم، لكن سيتم توزيعهم على فرق يشرف عليها مختصون نفسانيون ومستشارو الاعلام والتوجيه بوزارة التربية من أجل تنظيم حلقات النقاش حول آفاق الالتحاق بالتكوين المهني او الالحاق بالمعاهد الخاصة.

وأكّدت الوزيرة، في تصريح لموزاييك اليوم الجمعة، أنّ وزارة التربية ستتعهّد بمن سيلتحق منهم بالمعاهد الخاصة عبر متابعة خاصة وتوفير الدعم والعلاج شرط امضائهم على التزامات بعدم العود .