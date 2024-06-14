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ر.م.ع “تونيسار” يكشف موعد إطلاق خط مباشر بين تونس والصين

2024/06/14 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, تونس

أعلن الرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية خالد الشلي أن الشركة تعتزم إطلاق خط مباشر بين تونس والصين خلال السنة القادمة.
وأضاف في تصريح للاذاعة الوطنية اليوم الجمعة 14 جوان 2024، أنه سيتم في القريب العاجل إطلاق طلب عروض لكراء طائرة من نوع إيرباص A330 لتعزيز أسطول الشركة، مبينا أن شراء طائرة جديدة يتطلب سنوات من الانتظار .
وأشار الشلي إلى عدم توفر قطع غيار الطائرات في السوق العالمية خاصة بعد جائحة كوفيد وهو ما سبب إشكالا على مستوى صيانة الطائرات، مضيفا أن هناك طائرات قابعة منذ شهرين في مركز الصيانة دون التمكن من جلب قطع الغيار.
وأكد الشلي أن الشركة تتطلع إلى إعادة الإشعاع الاقليمي والعالمي من خلال مضاعفة الأسطول الذي يضم إلى حد الآن 18 طائرة وتوفير أكبر عدد ممكن من المقاعد للتونسيين بالخارج والسياح خلال هذه الصائفة.

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