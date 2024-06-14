تسليم مفاتيح 178 مسكنا اجتماعيا بهذه الجهة



قامت وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني اليوم الجمعة 14 جوان 2024، بتسليم المفاتيح والعقود الخاصة بـ178 مسكن اجتماعي فردي بمقر ولاية سيدي بوزيد، في إطار زيارتها إلى الجهة لمتابعة إنجاز عدد من المشاريع الخاصّة بالطرقات والجسور.

ويندرج بناء 178 مسكنا في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي المقدرة كلفته بحوالي 10،6 مليون دينار مموّل من ميزانية الدولة.

وتقدر المساحة، التّي بنيت عليها هذه المساكن، ب44632 متر مربع ويتكوّن كل مسكن، الذي يُقدر معدل مساحته ب122 متر مربع، من قاعة استقبال وغرفة ومطبخ وبيت استحمام مع قابلية التوسعة. كما تتوفر بهذه المساكن منطقة خضراء وتم ربطها بشبكات التطهير والماء الصالح للشرب والاتصالات والتنوير العمومي.

وأشارت الوزيرة، أنّه تمّ « التدقيق جيّدا في القائمات قبل تسليم المساكن بالتنسيق مع الولاية ومختلف الأطراف المعنية مع الحرص على تسليمها قبل عيد الإضحى وتخصيص 30 مسكنا لعائلات شهداء المؤسستين الأمنية والعسكرية ».