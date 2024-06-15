البنوك ومكاتب بريد مفتوحة الى حدود هذا التوقيت

تفتح البنوك شبابيكها للعموم اليوم السبت 15 جوان 2024 من السّاعة التّاسعة صباحا إلى منتصف النّهار لغرض إنجاز العمليّات المتعلّقة بالتّنزيل نقدا والسّحب والصّرف اليدوي دون سواها.

وأكّد البنك المركزي التونسي، في بلاغ، أنّه “سيفتح شبابيكه بمقرّه الرّئيسي وبكافّة الفروع خلال نفس اليوم ونفس التّوقيت لغرض إنجاز العمليّات المتعلّقة بالدّفوعات”.

من جانبه، أفاد البريد التونسي بأنه تقرر وبصفة استثنائية فتح 76 مكتب بريد موزعة على مختلف جهات الجمهورية لتأمين حصة عمل اليوم من الساعة التاسعة صباحا إلى منتصف النهار و 15 دقيقة وذلك قصد تمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملاتهم المالية بمناسبة عطلة عيد الأضحى.