ابو عبيدة: “بينما يؤدي ضيوف الرحمان فريضة الحج.. نؤدي فريضة الجهاد نيابة عن الأمة”



يتزامن موسم الحج لهذا العام، مع تواصل حرب الابادة التي يشنها الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، منذ السابع من اكتوبر الماضي، والتي خلفت الى حدود اليوم 15 جوان 2024، اكثر من 37 الف شهيد.

ويؤدي حجاج بيت الله اليوم السبت، ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد جبل عرفات بمكة المكرمة.

في هذا الإطار، دعا الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، حجاج بيت الله الحرام “أن يتذكروا إخوانهم في غزة وفلسطين بدعواتهم الخالصة في المشاعر المقدسة وأثناء مناسك الحج، وأن يستحضروا غزة وشعبها الصابر ومجاهديها في هذه الأوقات العظيمة المباركة”.

والله أبو عبيدة في تغريدة على منصة “تيليغرام”: “إننا إذ يؤدي ضيوف الرحمن فريضة الحج فإننا نؤدي فريضة الجهاد ضد أعداء الله المحتلين الغاصبين نيابة عن أمة الإسلام الكبيرة”.

واضاف أبو عبيدة إن “طوفان الأقصى” انطلق من أجل ثالث الحرمين الشريفين، وإن مناسك الحج هي فرصة لنذكّر أمة الملياري مسلم بحقيقة صراعنا مع عدونا الذي ينتهك مسرى رسول الله ويعيث فيه فسادًا وتهويدًا كل يوم.